МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Министр инноваций, науки и экономического развития Канады Навдип Бэйнс рассказал журналистам, что власти США извинились за действия сотрудников американского аэропорта, которые потребовали, чтобы он снял тюрбан во время во время прохождения досмотра, передает газета La Presse.
"Как только они поняли, кто я такой, оставили меня в покое. Я понимаю, как важна безопасность, но правила должны соблюдаться", — заявил Бэйнс.
Британская газета Gardian отмечает, что Канада занимает первое место в мире по количеству министров-сикхов. Так, на выборах в 2015 году 20 сикхов избрали в парламент страны, а четыре человека были назначены федеральными министрами.