МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Министр инноваций, науки и экономического развития Канады Навдип Бэйнс рассказал журналистам, что власти США извинились за действия сотрудников американского аэропорта, которые потребовали, чтобы он снял тюрбан во время во время прохождения досмотра, передает газета La Presse.

По его словам, власти США принесли извинения за инцидент, который произошел в аэропорту Детройта в апреле 2017 года. Тогда министр, исповедующий сикхизм (самостоятельная монотеистическая религия, возникшая в среде ислама и индуизма), прошел все стандартные процедуры проверки, но сотрудник службы безопасности аэропорта стал настойчиво требовать от Бэйнса пройти дополнительную проверку из-за тюрбана, несмотря на то, что правила безопасности разрешают сикхам его не снимать. В результате Бэйнс был вынужден предъявить свой дипломатический паспорт и назвать свою должность.

"Как только они поняли, кто я такой, оставили меня в покое. Я понимаю, как важна безопасность, но правила должны соблюдаться", — заявил Бэйнс.

Британская газета Gardian отмечает, что Канада занимает первое место в мире по количеству министров-сикхов. Так, на выборах в 2015 году 20 сикхов избрали в парламент страны, а четыре человека были назначены федеральными министрами.