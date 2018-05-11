Премьер Молдавии выразил надежду улучшить экономические связи с Россией

КИШИНЕВ, 11 мая — РИА Новости. Отношения Кишинева с Москвой ухудшились, но правильный подход может это исправить, сказал в пятницу премьер-министр Павел Филип во время представления парламенту годового отчета правительства.

"Политические течения, в том числе и в Кишиневе, привели, к сожалению, к блокировке отношений с Российской Федерацией. Мы прагматично смотрим на вещи и понимаем важность рынка России и СНГ.. я полагаю, что наш правильный подход к отношениям с Россией приведет к улучшению экономических отношений", — сказал Филип.

По словам премьера, сейчас молдаво-российские отношения переживают сложный период.

"Но даже в этих условиях мы констатировали рост объема товарооборота, что демонстрирует потенциал двусторонних отношений с Российской Федерацией", — сказал он.

Молдавия в июне 2014 года подписала с ЕС соглашение об ассоциации и всеобъемлющей зоне свободной торговли. После ратификации этого соглашения молдавским парламентом отношения между Москвой и Кишиневом ухудшились.

Согласно соглашению, Молдавия должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров. Россия, опасаясь, что через Молдавию поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела импортные пошлины на ввоз некоторых видов молдавской продукции, перейдя с режима свободной торговли на режим наибольшего благоприятствования.