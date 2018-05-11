Трампу нужно быстрее заключать новую сделку с Ираном, заявил эксперт

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу нужно быстрее принимать решение по новой сделке с Ираном после выхода из договора по ядерной программе, так как иранская сторона не будет долго терпеть сложившуюся ситуацию, считает старший научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО и Отдела Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сотников.

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что хочет добиться "хорошей сделки" с Ираном после выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе (СВПД).

"Это его заявление (о новой сделке с Ираном после выхода из СВПД — ред.) говорит, что он немножко под нажимом западноевропейских своих союзников по НАТО, он сдает назад, пытается отыграть свою позицию, потому что ситуация сейчас возникла острая между Ираном и Израилем, Ближний Восток стоит на пороге крупного конфликта, что Трампу не на руку, ему нужно, чтобы американские войска не были задействованы ни в каких конфликтах, и нужно какое-то подобие урегулирования в Сирии, поэтому, судя по всему, он такое заявление и делает", — заявил РИА Новости Сотников.

По его словам, "есть два варианта: дезавуировать Трампу самого себя, говорить, если не передумал, то решил, что пока с этим можно повременить".

"Либо, самым лучший путь был бы, попытаться вести прямые переговоры с самими иранцами, которые в отместку никаких шагов не предприняли и заявили, что собираются и дальше придерживаться этого соглашения (СВПД — ред.)", — сказал эксперт.

При этом, по его мнению, "на какие-то дополнительные условия — включение статей в этот согласованный в результате многолетних переговоров текст — иранцы вносить не будут".

"Времени очень мало — ситуация меняется чуть ли не с каждым часом, обмены ударами со стороны Ирана и Израиля. Я не думаю, что это приведет к крупному региональному конфликту, но все может быть, времени действительно очень мало, это надо делать быстро, не надо испытывать терпение иранцев, они настроены решительно, так как сделка была заключена в результате компромиссов со всех участвующих сторон, и прежде всего со стороны Ирана", — заключил Сотников.