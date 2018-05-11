В Литве предложили запретить детское шампанское

ВИЛЬНЮС, 11 мая – РИА Новости. В Сейме Литвы предложили запретить торговлю детскими товарами и продуктами, которые похожи на алкоголь, в частности лимонадами в таре, напоминающей бутылки шампанского. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу парламента.

Как считает председатель парламентского комитета по вопросам здоровья Аста Кубилене, употребление детского шампанского формирует привычки ребенка, и он начинает думать, что праздник невозможен без алкоголя. Таким образом, у детей складывается позитивное отношение к потреблению спиртного и, повзрослев, они наверняка захотят попробовать настоящий алкоголь.

Также депутат подчеркнула, что дети не могут защититься от постоянного воздействия рекламы. Еще в 1991 году бельгийские ученые выяснили, что присутствие в рекламе знаменитостей или героев мультфильмов мешает ребенку отличить коммерческие объявления от обычного медиаконтента.

Кроме того, последние исследования показали, что дети уже с четырех-шести лет просят подарить им на Рождество то, что видят в рекламе.

Что касается табачной отрасли, то в Литве уже несколько лет действует запрет на продажу игрушек, продуктов питания и других товаров, дизайн которых напоминает табачную продукцию.

Литву неоднократно признавали самой пьющей страной Европы. Проблема алкоголизма в республике стоит крайне остро. По статистике ВОЗ за 2016 год, на каждого жителя приходится в среднем по 16 литров алкоголя. Правящая партия "Союз крестьян и зеленых" пытается бороться с пьянством, вводя ограничения, в частности, на продажу и рекламу спиртного, однако пока меры не принесли серьезных результатов.

Все новости Литвы читайте на сайте Sputnik Литва >>