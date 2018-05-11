В Литве предложили запретить детское шампанское

ВИЛЬНЮС, 11 мая – РИА Новости. В Сейме Литвы предложили запретить торговлю детскими товарами и продуктами, которые похожи на алкоголь, в частности лимонадами в таре, напоминающей бутылки шампанского. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу парламента.
Также депутат подчеркнула, что дети не могут защититься от постоянного воздействия рекламы. Еще в 1991 году бельгийские ученые выяснили, что присутствие в рекламе знаменитостей или героев мультфильмов мешает ребенку отличить коммерческие объявления от обычного медиаконтента.
Кроме того, последние исследования показали, что дети уже с четырех-шести лет просят подарить им на Рождество то, что видят в рекламе.
Литву неоднократно признавали самой пьющей страной Европы. Проблема алкоголизма в республике стоит крайне остро. По статистике ВОЗ за 2016 год, на каждого жителя приходится в среднем по 16 литров алкоголя. Правящая партия "Союз крестьян и зеленых" пытается бороться с пьянством, вводя ограничения, в частности, на продажу и рекламу спиртного, однако пока меры не принесли серьезных результатов.
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