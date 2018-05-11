АНКАРА, 11 мая — РИА Новости. Останки офицера российской армии XIX века, подполковника Карла Ржепецкого, которые были найдены в апреле прошлого года в турецкой провинции Ардахан, будут, по всей видимости, перезахоронены в Турции на фоне спора России и Польши об их судьбе, заявил министр культуры и туризма Турции Нуман Куртулмуш.

Представитель мэрии Ардахана в конце апреля 2017 года сообщал РИА Новости, что гроб с останками офицера российской армии был обнаружен при строительстве дома. После этого прах был доставлен в Карс для дальнейшего исследования.

Как рассказывала агентству в мае 2017 года пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова, дипмиссия передала турецкой стороне информацию из Российского государственного военно-исторического архива. С большой долей вероятности установлено, что останки принадлежат Карлу Ржепецкому, который служил в 78-м пехотном Навагинском полке 20-й стрелковой дивизии и скончался в 1894 году от кровоизлияния в мозг. Зампред смешанной российско-турецкой межправительственной комиссии по реализации соглашения о воинских захоронениях Александр Кирилин заявлял, что останки офицера решено перезахоронить в Турции. В свою очередь, Куртулмуш ранее заявил, что Польша потребовала вернуть останки, поскольку офицер был польского происхождения, но Россия выступает против этого.

"До сих пор контакты между двумя странами (РФ и Польшей) не дали результата. Поскольку они не смогли решить эту проблему, гроб с останками все еще хранится в музее Карса. Труп не разлагался в могиле много лет, но он разлагается в музее, и это самое печальное. Похоже, нам придется похоронить его здесь (в Турции), потому что он не может храниться в музее вечно", — сказал Куртулмуш в интервью газете Hürriyet.