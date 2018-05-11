Вопрос референдума о независимости Курдистана решен, заявил посол Ирака

КАЗАНЬ, 11 мая — РИА Новости. Ситуация с референдумом о независимости Иракского Курдистана решена и осталась в прошлом, правительство в Эрбиле координируется с федеральным правительством в Багдаде, заявил РИА Новости посол Ирака в РФ Хайдар Мансур Хади.

"Референдум остался в прошлом. Эту проблему забыли как Багдад, так и Эрбиль. На данный момент федеральное правительство в Багдаде координируется с правительством в Иракском Курдистане", — заявил посол на полях саммита "Россия-Исламский мир" (KazanSummit).

Закрытие аэропортов региона посол назвал временной мерой. "Слава Богу, мы преодолели проблему референдума, и сейчас дела идут в правильном направлении", — заявил дипломат.

Отношения федеральных властей Ирака с автономным Иракским Курдистаном обострились после проведения курдами референдума о независимости 25 сентября 2017 года, на который Багдад не дал разрешения. За независимость проголосовали 93% курдов.

После референдума власти Ирака ввели в отношении курдской автономии ряд санкций. Среди них — запрет на международные рейсы в регион и из него, закрытие пограничных переходов и ограничение банковских операций. Запрет на международные рейсы был снят в марте.

