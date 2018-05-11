Премьер Молдавии исключил возможность объединения с Румынией

КИШИНЕВ, 11 мая — РИА Новости. Молдавия является суверенным и независимым государством, она будет с Румынией лишь в составе ЕС, заявил молдавский премьер Павел Филип газете The Guardian.

"Правительство Молдавии исключает объединение с Румынией, несмотря на призывы к объединению двух стран", — сообщает издание.

Филип сказал, что Молдавия — это суверенное государство, независимое от Румынии.

"Слишком много было сказано об объединении, идентичности, языке, а я хочу увидеть конкретные шаги по развитию страны. Подобные разговоры (об объединении) следует отложить до лучших времен, хотя уровень отношений между двумя странами находится на историческом максимуме", — сказал молдавский премьер изданию.

Тем не менее, Филип считает, что Молдавия может быть вместе с Румынией "в составе ЕС".

Ранее 25 марта в Кишиневе прошел митинг, во время которого была подписана Декларация об объединении двух стран. По словам организаторов, в манифестации участвовали более 100 тысяч человек, но полиция сообщает, что их было не больше 7 тысяч.

Через два дня после этого парламент Румынии принял символическую декларацию об объединении.

Президент Молдавии Игорь Додон ранее заявлял о намерении провести референдум, чтобы законодательно запретить идеи унионизма, то есть объединения с Румынией. По данным соцопросов, подавляющее большинство граждан Молдавии высказываются против присоединения республики к соседней стране.