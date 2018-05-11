МОСКВА, 11 мая — РИА Новость. Госпогранслужба Украины порекомендовала любителям футбола отказаться от поездки в Россию на матчи чемпионата мира.
По словам спикера ведомства Олега Слободяна, поездка в Россию несет для украинских болельщиков "дополнительные риски".
"Начиная с того, что их (украинцев. — Прим. ред.) там будут пытаться завербовать, и заканчивая задержаниями за любое нарушение, используя аргументы в качестве вербовки", — заявил Слободян в эфире телеканала UATV. Кто и для каких целей будет "вербовать" украинцев, он уточнять не стал.
В Киеве не раз раздавались призывы к бойкоту турнира, например со стороны украинских журналистов и телекомпаний. Так, директор Национальной общественной телерадикомпании Украины Зураб Аласания заявил, что показ чемпионата на общественном ТВ — "это смерть".
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи примут 11 городов. Сборная Украины на мундиаль не попала: в последнем матче отборочного турнира она уступила Хорватии со счетом 2:0 и заняла третье место в группе, лишившись возможности выступить в стыковых встречах.