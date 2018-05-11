В Раде предложили отменить празднование Дня Победы 9 мая

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В Верховную раду внесли законопроект о переносе праздничного нерабочего дня — Дня Победы — с 9 мая на 8-е. Документ опубликован на официальном сайте украинского парламента.

"Предлагается праздничный нерабочий день с 9 мая "Дня победы над нацизмом" перенести на 8 мая — "День победы над нацизмом в Европе и День памяти и примирения", — говорится в пояснительной записке.

Автор документа, внефракционный депутат Андрей Денисенко утверждает, что 9 мая имеет не историческую, а геополитическую и идеологическую окраску, из-за которой эта дата устойчиво ассоциируется с "утверждением России как сверхдержавы, победившей фашизм".

По его мнению, принятие законопроекта позволит предотвратить общественные конфликты, "установить историческую справедливость" и будет способствовать "восстановлению национальной идентичности народа Украины".

На сегодняшний день на Украине 8 мая считается Днем памяти и примирения, но это рабочий день. 9 Мая по-прежнему остается выходным праздничным днем.