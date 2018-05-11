В Ираке проходит "день тишины" за сутки до выборов в парламент

ЭРБИЛЬ, 11 мая — РИА Новости. "День тишины", в ходе которого запрещена любая предвыборная агитация, проходит в пятницу на всей территории Ирака за сутки до парламентских выборов.

Этому предшествовал месяц активной агитации многочисленных иракских политических блоков, борющихся за места в законодательном собрании. Победившей на выборах коалиции депутатов предстоит сформировать правительство, которое будет управлять страной следующие четыре года.

Официальный представитель иракского избиркома Карим ат-Тамими предупредил кандидатов в депутаты о том, что нужно отказаться в пятницу от любой предвыборной агитации. Нарушители, по его словам, рискуют быть снятыми с выборов, а поданные за них голоса могут быть аннулированы.

В четверг в Ираке прошло досрочное голосование. В нем приняли участие иракские военнослужащие, представители полиции, других сил безопасности, а также курдских формирований пешмерга. Также в голосовании участвовали заключенные иракских тюрем, и люди проходящие лечение в больницах. Явка по данным местного избиркома, составила 76%.

В выборах иракского парламента, которые пройдут 12 мая, участвуют 320 политических партий, коалиций и выборных списков. В парламентских выборах 2014 года в Ираке приняли участие более девяти тысяч кандидатов.

Это первые парламентские выборы, которые пройдут в Ираке после поражения группировки "Исламское государство"* в 2017 году.

Выборы на всей территории Ирака стартуют в субботу в семь часов утра по местному времени (соответствует московскому).

* Террористическая организация, запрещена в России