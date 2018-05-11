Российский экспортный центр откроет торговый дом в Египте

КАЗАНЬ, 11 мая — РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ) планирует открыть свой торговый дом в Египте, заявила директор по международному сотрудничеству РЭЦ Анастасия Иванова.

Российский экспортный центр оказывает помощь бизнесменам, организует бизнес-миссии. По ее словам, на этот год запланированы бизнес-миссии для предпринимателей в Египет, Иран и ОАЭ. По ее словам, российские производители агропромышленной продукции в этих странах играют активную роль.

"Открыт торговый дом — так мы его называем — в ОАЭ, планируем открывать в Египте, и в ряде других стран уже есть. В этих точках присутствия есть возможность для российских производителей представить свою продукцию, это формат шоурума", — сказала Иванова на сессии "Особенности стратегии продвижения экспорта продукции АПК в страны Ближнего Востока и Северной Африки" в рамках саммита "Россия – исламский мир: KazanSummit".

Президент России Владимир Путин в понедельник поручил к 2024 году достичь экспорта несырьевых товаров из РФ в 250 миллиардов долларов в год, в том числе продукции АПК — в 45 миллиардов.

Управляющий директор по программам развития экспорта РЭЦ Алексей Кожевников сообщил РИА Новости во вторник, что Центр в рамках реализации указов президента по развитию экспорта готов активизировать работу по подготовке соглашений о зоне свободной торговли и продвижению образа России за рубежом.