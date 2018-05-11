В ТПП прокомментировали решение США выйти из сделки с Ираном

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Решение США по выходу из соглашения по ядерной программе Ирана подтолкнет исламскую республику к ускоренной реализации некоторых проектов с Россией, оно также будет иметь негативное влияние на сотрудничество с другими партнерами Ирана, заявил РИА Новости вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП) Владимир Падалко.

"Решение США о выходе из соглашения об иранской ядерной программе и введение соответствующих односторонних санкций, несомненно, нанесет ущерб партнерам по сотрудничеству с Ираном, в том числе странам Евросоюза, Китаю, Индии, которые в последнее время заключили с ИРИ контракты на сотни миллионов долларов", — полагает Падалко.

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

В пятницу Трамп заявил, что хочет добиться "хорошей сделки" с Ираном после выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе (СВПД).

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) при этом во всех десяти отчетах подтвердило соблюдение Ираном договоренностей в рамках ядерной сделки. Это подтверждали и все остальные страны, которые вели переговоры по данному соглашению.

Потери для Ирана

Что касается оценки влияния на иранскую экономику, по словам Падалко, санкции могут обернуться потерями в нефтегазовой сфере, создать дополнительные проблемы в финансовом секторе, новые трудности в доступе к IT и другим передовым технологиям.

В результате восстановления санкций США против Ирана под ними рискуют оказаться американские союзники — Франция, Германия, Великобритания — которые уже заявили, что выходить из сделки не намерены. Компании, которые будут продолжать вести бизнес с Ираном, могут быть отрезаны от финансовой системы США и попасть под ряд других ограничений. В частности, это коснется таких компаний как Airbus и Volkswagen.

Как говорится в заявлении Белого дома, распространенном после выступления Трампа, процесс восстановления санкций США против Ирана, снятых ранее по СВПД, начнется немедленно. Восстановленные санкции будут направлены на критически важные секторы иранской экономики, включая энергетику, нефтехимический и финансовый секторы.

Работа с Россией



"В вопросах торгово-экономического сотрудничества между Россией и Ираном можно ожидать, что решение Трампа подтолкнет к более быстрой реализации некоторых инициатив, в том числе в вопросе сопряжения платежных систем двух стран. Вероятно, будут развиваться и клиринговые схемы взаимодействия и даже товарных сырьевых бартеров", — ожидает собеседник агентства.

В феврале посол ИРИ в России Мехди Санаи говорил РИА Новости, что Тегеран рассчитывает, что российские карты "Мир" начнут использоваться в Иране к старту чемпионата мира по футболу 2018 года. Он тогда подчеркнул, что ЦБ Ирана "очень заинтересован в том, чтобы как можно скорее запустить хождение этой карты внутри страны".

Падалко в апреле по итогам визита в ЦБ Ирана заявил, что выход карты "Мир" на рынок Ирана требует политического решения, а технические вопросы практически согласованы. Стороны тогда обсудили и взаиморасчеты по линии крупного бизнеса. Рассматривалась возможность организации в РФ двустороннего финансового фонда, а также клиринг.