Армения изменит формулировки договора о ЕАЭС из-за смены формы правления

ЕРЕВАН, 11 мая – РИА Новости. Армянское правительство на заседании в пятницу направило на ратификацию в парламент страны протокол о внесении изменения в договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, обусловленный переходом Армении к парламентской форме правления.
По словам и.о. главы МИД Эдварда Налбандяна, поправки обусловлены сокращением полномочий президента Армении и расширением функций главы правительства в связи с переходом к парламентской форме правления по итогам конституционной реформы 2015 года.