В Пекине отказались комментировать сообщения о визите главы МИД Ирана

ПЕКИН, 11 мая— РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан не стал комментировать информацию о том, что на ближайшие выходные запланирован визит в Китай главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.

Ранее в пятницу источник в иранском внешнеполитическом ведомстве сообщил РИА Новости, что Зариф в воскресенье начинает дипломатическое турне для обсуждения ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Поездка начнется с Китая, который глава МИД Ирана посетит в воскресенье и понедельник, затем Зариф поедет в РФ, где встретится со своим коллегой, а затем направится в Брюссель.

"Китай и Иран поддерживают тесную координацию и коммуникацию", — сказал Гэн Шуан на брифинге в пятницу в ответ на просьбу подтвердить информацию о визите Зарифа.

Ситуация вокруг иранской ядерной сделки обострилась после того как во вторник президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

Президент Ирана Хасан Роухани отметил, что не выходит из соглашения, поскольку договоренность продолжит существовать между Тегераном и оставшимися пятью странами, участвовавшими в переговорах по ней.