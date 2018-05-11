Пашинян начал первое заседание правительства в качестве премьера

ЕРЕВАН, 11 мая – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу проводит первое заседание правительства под своим руководством, передает корреспондент РИА Новости.

Глава правительства перед обсуждением вопросов повестки поинтересовался у представителя Минсельхоза об ущербе, нанесенном градом селам в Армавирской области. Ему доложили, что размером ущерба занимается специальная комиссия, однако, по предварительным данным, вред небольшой.

Глава МЧС Давид Тоноян сообщил, что сейчас противоградовые системы покрывают 15% территории страны, но в рамках совместной с российской стороной программы планируется за два года довести площади до 70%.

С 13 апреля в Армении проходили акции протеста, которые возглавил лидер оппозиционной партии "Гражданский договор" Пашинян. Оппозиция выступала против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на это, парламент избрал Саргсяна главой кабмина, однако менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов.

Во вторник Национальное собрание Армении избрало Пашиняна премьером.