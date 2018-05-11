В Киеве один человек погиб во время конфликта со стрельбой

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости. Конфликт со стрельбой произошел в Киеве, один человек погиб, сообщила пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

Инцидент произошел в четверг вечером.

"В результате конфликта между тремя неизвестными один из них несколько раз выстрелил в живот оппоненту. От полученных травм пострадавший скончался. С места происшествия правонарушитель скрылся", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство", санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы. Полиция расследует обстоятельства гибели человека и разыскивает подозреваемого.