Премьер Армении подписал распоряжение о создании своей администрации

Никол Пашинян вытупает перед своими сторонниками после специального заседания парламента Армении, на котором он был избран премьер-министром Армении. 8 мая 2018

Никол Пашинян вытупает перед своими сторонниками после специального заседания парламента Армении, на котором он был избран премьер-министром Армении. 8 мая 2018

ЕРЕВАН, 11 мая – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал в пятницу распоряжение о создании его администрации.

"Создать администрацию премьер-министра. Руководителю администрации в десятидневный срок представить список сотрудников, а в 14-дневный срок – устав администрации", — говорится в решении Пашиняна, размещенном на правительственном сайте.

Накануне главой администрации премьера был назначен член возглавляемой Пашиняном партии "Гражданский договор" Эдуард Агаджанян.

С 13 апреля в Армении проходили акции протеста, которые возглавил лидер оппозиционной партии "Гражданский договор" Пашинян. Оппозиция выступала против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на это, парламент избрал Саргсяна главой кабмина, однако менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов. Во вторник Национальное собрание Армении избрало Пашиняна премьером.