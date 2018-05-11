В США отрицают, что министр внутренней безопасности едва не лишился поста

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США опровергло информацию СМИ о едва не произошедшем увольнении главы ведомства Кирстен Нильсен, которая якобы таким образом отреагировала на резкую критику со стороны президента Дональда Трампа.
"Статья New York Times, утверждающая, что министр написала заявление об отставке и была близка к увольнению, является ложью. Министр продолжает усердно трудиться по составленной президентом повестке", — написал официальный представитель МВБ Тайлер Хултон в Twitter.
Предотвращение проникновения в США нелегальных иммигрантов с территории Мексики было одним из основных предвыборных обещаний Трампа.