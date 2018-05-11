В Израиле хор Турецкого исполнил песни Победы для тысяч зрителей

АШДОД (Израиль), 11 мая — РИА Новости. Российские "Хор Турецкого" и арт-группа "Сопрано" исполнили песни Победы перед тысячами зрителей на одной из самых крупных сценических площадок Израиля, продолжая многодневный праздничный марафон.
"Вы знаете, какой основной посыл всей этой истории? Все мы независимо от национальности… должны объединиться вокруг одной идеи — сохранения нашей хрупкой планеты", — сказал российским журналистам руководитель хора Михаил Турецкий.
"Есть песня, которую мы переводим на язык той страны, где выступаем, — "Хотят ли русские войны?". "Спросите вы у тишины, спросите вы у тех солдат, что под березами лежат, и вам ответят их сыны, хотят ли русские войны". Вот это основное", — объяснил он, называя свой проект "музыкальной дипломатией".
"Конечно, мы не можем без Израиля, потому что это наш Израиль", — говорит Турецкий и рассказывает, какие чувства его переполняли при виде премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, шедшего 9 мая по Красной площади в Москве в колонне "Бессмертного полка".
В Израиле, где живут тысячи ветеранов Великой Отечественной и миллионы их потомков, День Победы отмечают широко и повсеместно. С недавних пор он получил в стране официальный статус с датой и церемониалом, закрепленными особым законом, обязательством преподавать в школах и учебных классах армии историю Второй мировой войны и разгрома нацистской Германии.
В ночь российские музыканты летят из Израиля в США, где уже в пятницу выступят в штаб-квартире ООН.
"Мы соберем всю мировую политическую платформу и расскажем ей, что такое Россия, и о наших миролюбивых чувствах. А потом будет еще очень важный концерт в Бэттери-Парк с видом на статую Свободы, тоже в Нью-Йорке. Там наш тур закончится — девять концертов, восемь стран, пять поколений зрителей", — сказал Турецкий.