В Израиле хор Турецкого исполнил песни Победы для тысяч зрителей

АШДОД (Израиль), 11 мая — РИА Новости. Российские "Хор Турецкого" и арт-группа "Сопрано" исполнили песни Победы перед тысячами зрителей на одной из самых крупных сценических площадок Израиля, продолжая многодневный праздничный марафон.

Город Ашдод на берегу Средиземного моря стал седьмым и предпоследним пунктом мирового турне, которое музыканты начали 3 мая в Париже и, выступив в Любляне, Вене, Берлине, Минске и 9 мая в Москве, завершат концертами в Нью-Йорке.

"Вы знаете, какой основной посыл всей этой истории? Все мы независимо от национальности… должны объединиться вокруг одной идеи — сохранения нашей хрупкой планеты", — сказал российским журналистам руководитель хора Михаил Турецкий.

"Есть песня, которую мы переводим на язык той страны, где выступаем, — "Хотят ли русские войны?". "Спросите вы у тишины, спросите вы у тех солдат, что под березами лежат, и вам ответят их сыны, хотят ли русские войны". Вот это основное", — объяснил он, называя свой проект "музыкальной дипломатией".

Артисты выступили в ашдодском "Амфитеатре" — одной из крупнейших площадок в Израиле, способной вместить под открытым небом до 6,4 тысячи зрителей. Для израильтян, по выражению Турецкого, звучали песни "о любви, мире, подвиге и немножко войне", в том числе "Темная ночь", "Катюша", "Смуглянка", "Бухенвальдский набат", еврейская молитва "Авину малкейну", которую исполнила дочь музыканта.

"Конечно, мы не можем без Израиля, потому что это наш Израиль", — говорит Турецкий и рассказывает, какие чувства его переполняли при виде премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, шедшего 9 мая по Красной площади в Москве в колонне "Бессмертного полка".

В Израиле, где живут тысячи ветеранов Великой Отечественной и миллионы их потомков, День Победы отмечают широко и повсеместно. С недавних пор он получил в стране официальный статус с датой и церемониалом, закрепленными особым законом, обязательством преподавать в школах и учебных классах армии историю Второй мировой войны и разгрома нацистской Германии.

"Благодаря закону, который прошел год назад, гимн Победы зазвучал у нас еще более сильно и мощно… Не было бы Победы, не было бы нашего государства", — говорит журналистам министр алии и абсорбции (еврейской иммиграции в Израиль и адаптации репатриантов — ред.) Софа Ландвер, которая приехала на концерт.

В ночь российские музыканты летят из Израиля в США, где уже в пятницу выступят в штаб-квартире ООН.

"Мы соберем всю мировую политическую платформу и расскажем ей, что такое Россия, и о наших миролюбивых чувствах. А потом будет еще очень важный концерт в Бэттери-Парк с видом на статую Свободы, тоже в Нью-Йорке. Там наш тур закончится — девять концертов, восемь стран, пять поколений зрителей", — сказал Турецкий.