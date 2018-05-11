В Аргентине футболист изнасиловал и убил пятилетнего пасынка

МЕХИКО, 11 мая – РИА Новости. Игрок профессиональной футбольной команды третьей лиги Аргентины Defensores de Belgrano Гонсало Агирре был задержан в четверг полицией по обвинениям в изнасиловании и убийстве своего пятилетнего пасынка.

"Управляющая комиссия и спортивное общество Club Atletico Defensores de Belgrano выражает свою глубокую боль и замешательство в связи с этим трусливым убийством и солидарность с пострадавшей семьей, энергично осуждая происшедшее и желая, чтобы правосудие разобралось с этой ужасной ситуацией", — говорится в сообщении клуба.

По данным следствия, 22-летний игрок был задержан в пригороде Буэнос-Айреса. После смерти ребенка футболист пытался убедить полицию, что тот упал в ванной и получил сильный удар, однако вскрытие показало, что ребенок был избит и пострадал от сексуального насилия. Агирре, в конце концов, признал свою вину, сообщает мексиканский портал Sin Embargo.

Клуб Defensores de Belgrano сообщил также о расторжении контракта с игроком, который уже полгода не появлялся на тренировках.