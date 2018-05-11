Трамп поздравил премьера Малайзии с назначением на пост

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поздравил премьер-министра Малайзии Махатхира Мохаммада с назначением на пост после победы на выборах возглавляемой им коалиции.

"Президент США также поздравляет всех малайзийцев с участием в конкурентной и мирной избирательной кампании", — говорится в заявлении Белого дома.

Махатхир Мохамад, заняв пост главы правительства Малайзии в свои 92 года, стал старейшим человеком в мире, избранным на пост премьер-министра. Впервые доктор Махатхир Мохамад стал премьер-министром Малайзии в 1981 году, когда ему было 56 лет, и покинул этот пост в 2003 году. В предыдущий раз он был четвертым премьером Малайзии с момента обретения страной независимости от Великобритании.

На всеобщих выборах, прошедших в Малайзии 9 мая, оппозиционная коалиция во главе с Махатхиром Мохамадом одержала победу, впервые в пост-колониальной истории страны отобрав власть у коалиции "Барисан Насиональ" (Национальный Фронт), которой в прошлом руководил сам Махатхир Мохамад.