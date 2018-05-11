США не платили КНДР за освобождение трех американцев, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не платили КНДР за освобождение трех американцев.

"Я думаю, что Ким Чен Ын сделал отличную услугу себе и своей стране. Эти заложники вышли с достоинством, мы не платили за них. Мы достигнем великой сделки для мира, Японии, Южной Кореи, Китая. Что он сделал — правильная вещь", — сказал Трамп, выступая перед своими сторонниками в Индиане.

При этом он выступил с критикой бывшего президента США Барака Обамы за то, что тот "заплатил 1,8 миллиарда долларов за освобождение заложников".

Госсекретарь США Майк Помпео уже дважды побывал в Северной Корее, где встречался с Ким Чен Ыном. В результате переговоров в Пхеньяне были освобождены три гражданина США корейского происхождения, которые около двух лет содержались под стражей. Вместе с госсекретарем они вернулись в Америку.

В четверг Трамп написал в Twitter, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдет 12 июня в Сингапуре. Ранее он отверг возможность проведения саммита в демилитаризованной зоне на границе между Южной Кореей и КНДР.

Перед этим 22 мая Трамп примет в Вашингтоне президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.