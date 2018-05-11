США не платили КНДР за освобождение трех американцев, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не платили КНДР за освобождение трех американцев.
При этом он выступил с критикой бывшего президента США Барака Обамы за то, что тот "заплатил 1,8 миллиарда долларов за освобождение заложников".
Госсекретарь США Майк Помпео уже дважды побывал в Северной Корее, где встречался с Ким Чен Ыном. В результате переговоров в Пхеньяне были освобождены три гражданина США корейского происхождения, которые около двух лет содержались под стражей. Вместе с госсекретарем они вернулись в Америку.
В четверг Трамп написал в Twitter, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдет 12 июня в Сингапуре. Ранее он отверг возможность проведения саммита в демилитаризованной зоне на границе между Южной Кореей и КНДР.
Перед этим 22 мая Трамп примет в Вашингтоне президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.