МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Во Львове неизвестные сожгли цыганский табор, передает УНИАН со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову.
Денисова направила запрос руководству областного управления Национальной полиции с просьбой принять меры реагирования.
Это не первое нападение на цыган на Украине. 21 апреля активисты праворадикальной организации C14 разогнали табор на Лысой горе в Голосеевском районе Киева. Полиция открыла уголовное производство по статьям "Умышленное повреждение имущества путем поджога" и "Хулиганство".