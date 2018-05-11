МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Во Львове неизвестные сожгли цыганский табор, передает УНИАН со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову.

Инцидент произошел 9 мая. Преступники подожгли табор, расположенный рядом с поселком Рудное Железнодорожного района города Львова. Имущество цыган в результате было уничтожено, а жители были вынуждены покинуть поселение.

Денисова направила запрос руководству областного управления Национальной полиции с просьбой принять меры реагирования.

Это не первое нападение на цыган на Украине. 21 апреля активисты праворадикальной организации C14 разогнали табор на Лысой горе в Голосеевском районе Киева. Полиция открыла уголовное производство по статьям "Умышленное повреждение имущества путем поджога" и "Хулиганство".