Алиев: целостность Азербайджана не может быть темой переговоров по Карабаху

БАКУ, 11 мая — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что территориальная целостность страны не является темой переговоров по урегулированию карабахского конфликта.

Во вторник Национальное собрание (парламент) Армении избрало премьером лидера оппозиционной партии "Гражданский договор" и фракции "Елк" ("Исход") Никола Пашиняна, который заявил о готовности вести переговоры с руководством Азербайджана по урегулированию карабахского конфликта, но с условием, что в нем примет участие непризнанный Нагорный Карабах.

"Наша принципиальная позиция в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом остается неизменной. Территориальная целостность Азербайджана должна быть обеспечена полностью и безоговорочно. Справедливость и международное право требуют этого. Нагорный Карабах — неотъемлемая часть Азербайджана", — заявил Алиев, выступая на торжественной церемонии, посвященной 95-летнему юбилею со дня рождения Гейдара Алиева.

Ильхам Алиев также подчеркнул, что "территориальная целостность Азербайджана не является темой переговоров, никогда не была и никогда не будет".

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.