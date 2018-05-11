БАКУ, 11 мая — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что территориальная целостность страны не является темой переговоров по урегулированию карабахского конфликта.
"Наша принципиальная позиция в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом остается неизменной. Территориальная целостность Азербайджана должна быть обеспечена полностью и безоговорочно. Справедливость и международное право требуют этого. Нагорный Карабах — неотъемлемая часть Азербайджана", — заявил Алиев, выступая на торжественной церемонии, посвященной 95-летнему юбилею со дня рождения Гейдара Алиева.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.