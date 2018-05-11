В Белом доме объяснили выбор места для встречи Трампа с Ким Чен Ыном

ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Сингапур выбран для места встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном по причине нейтральности и безопасности, сообщил РИА Новости представитель Белого дома.

"Безопасность, месторасположение, нейтральность", — сказал чиновник.

Он отметил, что саммит может продлиться "один день, с возможностью продления".

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах сообщил журналистам пула Белого дома, что пока не известно, будут ли Трамп и Ким Чен Ын вести переговоры один на один, или же только в расширенном составе.

"Сингапур может обеспечить безопасность обоих президентов", — сказал Шах, ответив, что первая встреча между Китаем и Тайванем прошла именно в Сингапуре. При этом детали саммита по-прежнему предстоит проработать, добавил он.

Госсекретарь США Майк Помпео уже дважды побывал в Северной Кореи, где встречался с Ким Чен Ыном. В результате переговоров в Пхеньяне были освобождены три гражданина США корейского происхождения, которые около двух лет содержались под стражей. Вместе с госсекретарем они вернулись в Америку.

В четверг Трамп написал в Twitter, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдет 12 июня в Сингапуре. Ранее он отверг возможность проведения саммита в демилитаризованной зоне на границе между Южной Кореей и КНДР.

Перед этим 22 мая Трамп примет в Вашингтоне президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.