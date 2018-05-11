Россия не признала вердикт о "компенсациях за Крым"

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Москва не считает себя стороной процесса по иску украинских компаний к российской стороне из-за утраченных активов в Крыму. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил, что Россия не была представлена на этом судебном процессе. "Поэтому мы не считаем себя стороной в данном случае", — пояснил Песков, отвечая на просьбу прокомментировать решение Постоянного третейского суда в Гааге.

По данным информагентства УНИАН, гаагский суд назначил компенсацию в пользу истцов в размере 159 миллионов долларов. В суд подали украинский "Эверест Истейт" и ряд других лиц. Они требовали компенсацию из-за потери бизнеса в Крыму после его присоединения к России.

"Нафтогаз" также заявил, что суд в Гааге обязал Россию компенсировать потерю крымских активов. В вердикте говорится, что "Россия ответственна за нарушение прав украинских инвесторов начиная с 21 марта 2014 года".

Мнения экспертов

Замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в комментарии RT назвал решение гаагского суда политическим и подчеркнул, что Москва будет оспаривать принятое без российского участия решение.

Эксперт также отметил, что подобный вопрос не относится к компетенции Гаагского суда. Он выразил уверенность, что Россия будет оспаривать вердикт и ни на какие выплаты по этому вопросу не пойдет, так как это решение "в первую очередь политическое". "перевод его в экономическую плоскость говорит о том, что украинская сторона пытается из любой истории, даже не выгодной для себя, все равно что-то получить", — добавил Шатров.

В свою очередь, экономист, преподаватель РАНХиГС при президенте России Владислав Гинько заявил в эфире радио Sputnik, что решение суда не учитывает такие важные обстоятельства, как взаимоотношения между двумя странами на протяжении десятков лет, взаимосвязи двух экономик.

"Нужно признать, что экономика Украины всегда зависела от экономики России, и Москва не отходит от позиции, что нам надо выстраивать прагматические отношения, работать в сторону позитива, — отметил эксперт, добавив, что судебное решение в Гааге этому мешает.

По его словам, две страны могут решить все свои вопросы за круглым столом, и обсуждать их лучше в доверительном и уважающем друг друга формате.

Гинько подчеркнул, что судебные решения в таком виде являются для России неприемлемыми.