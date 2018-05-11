Россиянка, обвиняемая в США в похищении ребенка, ожидает медобследования

ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости. Адвокат Алексей Тарасов сообщил РИА Новости, что гражданка РФ Богдана Осипова, которую обвиняют в похищении собственного ребенка и содержат в тюремной психиатрической больнице в США, ожидает медицинского обследования.

"Мы ожидаем получить обследование, которое бы показало детали ее медицинского состояния и ее вменяемость", — сказал Тарасов.

Адвокат отказался обсуждать психическое и душевное здоровье его клиентки. "На данный момент я не буду это обсуждать. Могу только сказать, что я говорил с ней по телефону и лично", — сообщил собеседник агентства.

Осипову содержат на территории федерального медицинского тюремного центра на военной базе в Форт-Уорт, штат Техас. Ранее стало известно, что в феврале срок принудительного лечения был продлен на четыре месяца — до 12 июня текущего года. Тарасов не исключил, что будет ходатайствовать о переводе Осиповой в частную клинику.

В российском консульстве в Хьюстоне РИА Новости сообщили, что внимательно следят за делом, поддерживают связь с родственниками и адвокатами Осиповой, а также с администрацией учреждения, в котором она содержится, и готовы при необходимости оказать поддержку.

У Осиповой двойное гражданство РФ и США. В 2014 году годовалая на тот момент дочь Осиповой была объявлена в розыск. Указывалось, что она может находиться со своей матерью. Россиянка вернулась тогда на родину из США, где суд принял решение оставить ей двух детей от брака с американцем и определить их место жительства в России.

В сентябре 2017 года Осипова вновь приехала в США, где и была задержана правоохранительными органами. Согласно решению американского суда, две малолетние дочери, которые являются гражданками России и США, после развода родителей должны были остаться с отцом. Отец детей выступает на процессе как свидетель обвинения.