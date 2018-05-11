Россиянин Мартышев выступил в США с показаниями против своего соответчика

ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости. Российский гражданин Юрий Мартышев, обвиненный в США в кибермошенничестве, выступил с показаниями в суде против своего соответчика Руслана Бондаря, заявил РИА Новости адвокат россиянина Алексей Тарасов.

"Сегодня Юрий выступил с показаниями по части уголовного дела. Он был единственным свидетелем", — сказал Тарасов.

Двенадцатого марта Мартышев признал себя виновным в США по двум пунктам компьютерного мошенничества из четырех, которые ему вменялись. Подсудимый признал себя виновным в сговоре с целью компьютерного мошенничества и в пособничестве компьютерному мошенничеству. Ему грозит по этим пунктам до 15 лет тюрьмы, в случае одновременного отбытия наказания по двум пунктам — до 10 лет.

Судья предварительно назначил дату оглашения приговора на 6 июля. В обмен на признание себя виновным по двум пунктам прокуратура согласилась снять два других пункта обвинения, включая два эпизода электронного мошенничества, каждый из которых грозил подсудимому тюремным сроком до 30 лет. Аналогичные обвинения предъявлены другому фигуранту дела, гражданину Латвии Руслану Бондарю.

Мартышев признался в том, что создал компьютерный сервис, на котором можно было проверить, могут ли антивирусные программы обнаруживать те или иные файлы или программы.

В соглашении о признании себя виновным говорится, что Мартышев и его сообщник Бондарь продали свои услуги компании ZS, которая базировалась в штате Виргиния. Эта компания затем перепродала программное обеспечение более чем трем тысячам клиентов. Как заявляет обвинение, в результате был причинен ущерб более чем 16 тысячам компьютеров.

По условиям соглашения Мартышев обязуется возместить нанесенный ущерб в размере более чем 125 тысяч долларов.