Скончалась старейшая американка

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Старейшая жительница США Делфин Гибсон скончалась в возрасте 114 лет, сообщил губернатор штата Пенсильвания Том Волф.
С 2004 года долгожительница проживала в центре ухода за престарелыми в пенсильванском городе Хантингдоне.
"Я глубоко опечален известиями о смерти Делфин Гибсон, старейшей из всех граждан США. Она прожила в Пенсильвании более 90 лет. Нам будет ее не хватать", — написал губернатор в Twitter.
Гибсон, родившаяся 17 августа 1903 года, стала самым старым живым человеком в Америке с момента смерти Адели Данлап в феврале 2017 года.
Теперь, согласно верифицированному списку долгожителей, составленному исследователями-геронтологами, звание старейшего жителя США перешло к 113-летней Лесси Браун.
Frances and I are saddened to hear of the passing of Delphine Gibson, America's oldest citizen. Born in 1903, she lived in PA for more than 90 years. She was an incredible Pennsylvanian and she will be missed. https://t.co/lABUqSKJbX— Governor Tom Wolf (@GovernorTomWolf) 10 мая 2018 г.