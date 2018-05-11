Олег Газманов исполнил песню "Офицеры" с военнослужащими ЛНР

ЛУГАНСК, 11 мая — РИА Новости. Знаменитую песню "Офицеры" спел российский певец Олег Газманов с военнослужащими Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики на концерте в Луганске, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Во время концерта Газманов пригласил на сцену военнослужащих Народной милиции и вместе с ними исполнил песню "Офицеры". Жители Луганска, которых на главной площади города, где проходил концерт, по данным министерства культуры молодежи и спорта ЛНР, собралось около 40 тысяч человек, присоединились к исполнителям.
Кроме того в Луганске певец презентовал свою новую композицию "Бессмертный полк".
"Для меня, наверное, это главная песня за последние годы. Потому, что это движение, "Бессмертный полк", оно совершенно уникальное, это движение снизу. Это ответ всем. Это сложнее, чем "русский мир". Мы все, кто двигается в одном направлении, все объединились. И в Москве, и в Питере, по России больше 10 миллионов человек. И меня это так потрясло, что я написал слова и песню, и сегодня премьера здесь в Луганске", — рассказал журналистам Газманов.