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Олег Газманов исполнил песню "Офицеры" с военнослужащими ЛНР

Сюжет:
Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2018 (116)
00:5511.05.2018
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© РИА Новости / Потапова ОлесяОлег Газманов исполняет песню Офицеры в ЛНР. 10.05.2018Олег Газманов исполняет песню Офицеры в ЛНР. 10.05.2018
© РИА Новости / Потапова Олеся

ЛУГАНСК, 11 мая — РИА Новости. Знаменитую песню "Офицеры" спел российский певец Олег Газманов с военнослужащими Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики на концерте в Луганске, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Участницы акции Бессмертный полк в Риме. 5 мая 2018
© РИА Новости / Данило Гарчиа Ди Мео
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"Хотелось бы несколько слов сказать, поздравить с Днем Победы тех людей, которые защищают эти места, защищают родных. Цель ваша благородная. Выше цели нет, чем защищать свою землю, своих детей, своих жен. И когда наступают тяжелые времена, вся ответственность и все давление лежит на человеке военном. Поэтому самые теплые слова и самые лучшие поздравления вам", — сказал Газманов, обращаясь к военнослужащим ЛНР перед концертом в Луганске.

Во время концерта Газманов пригласил на сцену военнослужащих Народной милиции и вместе с ними исполнил песню "Офицеры". Жители Луганска, которых на главной площади города, где проходил концерт, по данным министерства культуры молодежи и спорта ЛНР, собралось около 40 тысяч человек, присоединились к исполнителям.

Участники акции Бессмертный полк в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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"Вы должны не просто выстоять, вы должны победить", — сказал Газманов.

Кроме того в Луганске певец презентовал свою новую композицию "Бессмертный полк".

"Для меня, наверное, это главная песня за последние годы. Потому, что это движение, "Бессмертный полк", оно совершенно уникальное, это движение снизу. Это ответ всем. Это сложнее, чем "русский мир". Мы все, кто двигается в одном направлении, все объединились. И в Москве, и в Питере, по России больше 10 миллионов человек. И меня это так потрясло, что я написал слова и песню, и сегодня премьера здесь в Луганске", — рассказал журналистам Газманов.

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