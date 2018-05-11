Источник: дата консультаций России и ЕС по антитеррору не определена

БРЮССЕЛЬ, 11 мая — РИА Новости. ЕС ожидает проведения следующих консультаций с РФ по антитеррору в Москве в конце этого года, однако дата переговоров пока не определена, сообщил РИА Новости источник в структурах ЕС.

В среду замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов сообщил, что консультации с Евросоюзом по борьбе с терроризмом пройдут в Москве в конце года, примерно в ноябре. Ранее они прошли в конце февраля в Брюсселе.

"Сроки проведения следующих консультаций пока не определены, но они должны состояться в Москве", — сказал собеседник агентства.

Как сообщал МИД РФ, на встрече в феврале стороны обменялись опытом противодействия терроризму в России и на пространстве Евросоюза с акцентом на противодействии возвращающимся из зон вооруженных конфликтов "иностранным террористам-боевикам" и пресечении распространения террористической и экстремистской идеологии.

Ранее замглавы МИД РФ Сыромолотов заявлял, что прерывать сотрудничество между Россией и Евросоюзом по контртерроризму из-за "дела Скрипаля" никто не собирается, но ситуация осложняется.