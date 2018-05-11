БРЮССЕЛЬ, 11 мая — РИА Новости. ЕС ожидает проведения следующих консультаций с РФ по антитеррору в Москве в конце этого года, однако дата переговоров пока не определена, сообщил РИА Новости источник в структурах ЕС.
"Сроки проведения следующих консультаций пока не определены, но они должны состояться в Москве", — сказал собеседник агентства.
Как сообщал МИД РФ, на встрече в феврале стороны обменялись опытом противодействия терроризму в России и на пространстве Евросоюза с акцентом на противодействии возвращающимся из зон вооруженных конфликтов "иностранным террористам-боевикам" и пресечении распространения террористической и экстремистской идеологии.
Ранее замглавы МИД РФ Сыромолотов заявлял, что прерывать сотрудничество между Россией и Евросоюзом по контртерроризму из-за "дела Скрипаля" никто не собирается, но ситуация осложняется.