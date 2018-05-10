ОАЭ включили в список поддерживающие терроризм иранские организации

ДОХА, 10 мая — РИА Новости. Правительство ОАЭ выпустило в четверг указ, согласно которому девять иранцев и иранских организаций попадают в сформированный ими список лиц и организаций, поддерживающих терроризм, сообщило эмиратское агентство новостей WAM.

"Это решение принято в связи с желанием ОАЭ нанести урон сетям, связанным с финансированием терроризма", — говорится в указе правительства.

Власти ОАЭ утверждают, что внесенные ими в список люди и организации "покупали и продавали миллионы долларов для Корпуса стражей исламской революции Ирана с целью дестабилизировать обстановку в регионе". По информации правительства, внесение их в список "стало результатом плодотворного сотрудничества с США".

В четверг министерство финансов США объявило о введении санкций против шести иранцев и трех иранских организаций, причастных к финансированию Корпуса стражей исламской революции.