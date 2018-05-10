Роухани сообщил Меркель об усилиях Ирана по деэскалации в регионе

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил об усилиях Тегерана по деэскалации в регионе, передает агентство IRNA.

Разговор состоялся после обмена ракетными ударами между Израилем и дислоцированными в Сирии иранскими формированиями.

Роухани приветствовал иранско-германское сотрудничество по региональным вопросам и заявил, что "Иран постоянно стремится снизить напряженность в регионе и всегда бывает обеспокоен ее эскалацией".

В четверг армия обороны Израиля проинформировала, что ночью атаковала десятки военных целей, принадлежащих иранским формированиям "Аль-Кудс" в Сирии. Представитель израильской армии заявил, что Израиль заранее оповестил российских военных об авиаударах по Сирии в ответ на ракетный обстрел со стороны иранских сил, дислоцированных на территории САР.