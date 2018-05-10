Путин и Эрдоган назвали выход США из сделки с Ираном ошибкой

АНКАРА, 10 мая — РИА Новости. Президенты Турции и РФ Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудили по телефону выход США из ядерной сделки с Ираном и назвали его ошибкой, сообщил в четверг РИА Новости источник в администрации президента Турции.

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

"Сегодня наш президент Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Они обсудили решение США о выходе из ядерного соглашения с Ираном. Оба лидера, указав на ошибочность этого решения, обратили внимание на то, что совместный план действий является дипломатическим успехом, который необходимо сохранять", — сказал источник.

Он добавил, что Эрдоган и Путин выразили обеспокоенность по поводу эскалации напряженности в Сирии в последние дни. Турецкий лидер также поздравил российского коллегу с инаугурацией.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.