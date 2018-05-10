В США военного разжаловали за намеренное уничтожение трех вездеходов

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Военнослужащий сухопутных сил США признан виновным в намеренном уничтожении трех вездеходов Humvee, которое попало на ставшее вирусным видео в YouTube, сообщил телеканал Fox News.

Военный трибунал признал 29-летнего сержанта Джона Скиппера виновным в том, что при выбросе машин с парашютом на учениях в Германии он намеренно перерезал стропы парашютов. В результате три вездехода стоимостью более 200 тысяч долларов разбились и были списаны. Никто не пострадал. Этот инцидент, который произошел в апреле 2016 года в Германии, попал на видео, которое впоследствии стало популярным в интернете.

Вездеходы были сброшены с военно-транспортных самолетов С-130 в ходе учений Saber Junction на юге Германии.

Скипперу грозило до десяти лет в тюрьме, крупный штраф и увольнение с порицанием. В результате он отделался разжалованием в солдаты и увольнением из вооруженных сил с формулировкой "за неподобающее поведение".

Скиппер оказался уже вторым человеком, который понес наказание за этот инцидент. Сержант США, который смеется и ругается за кадром вирусного видео, получил выговор.