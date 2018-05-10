Корабли НАТО прибыли в Таллин на учения Open Spirit

ТАЛЛИН, 10 мая — РИА Новости. Первая постоянная противоминная группа тральщиков НАТО в четверг прибыла в таллинскую Минную гавань, чтобы пополнить запасы кораблей и подготовиться к предстоящим учениям Open Spirit, сообщила пресс-служба Главного штаба эстонских Сил обороны.
"Присутствие постоянной противоминной группы НАТО в Эстонии вдохновляет нас на крепкое сотрудничество. Военно-морские силы вносят вклад в деятельность противоминной группы уже более десяти лет, на этот раз во главе штаба подразделения будет эстонский офицер", — сказал командующий ВМС Эстонии капитан первого ранга Юри Саска.
С 15 января нынешнего года Первой постоянной противоминной группой НАТО командует бельгийский офицер капитан-лейтенант Петер Рамбоэр.