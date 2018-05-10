РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Пучдемон предложил кандидатуру на пост главы женералитета Каталонии

Сюжет:
Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (569)
22:0410.05.2018
(обновлено: 22:05 10.05.2018)
02672
© РИА Новости / Антон БойковПерейти в фотобанкЗаседание парламента Каталонии. Архивное фотоЗаседание парламента Каталонии. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Бойков
Перейти в фотобанк

МАДРИД, 10 мая — РИА Новости. Бывший глава каталонского женералитета Карлес Пучдемон предложил кандидатуру депутата от партии "Вместе за Каталонию" Жоакима (Кима) Торра на пост главы правительства автономного сообщества.

Пучдемон, находящийся в Берлине, где он дожидается решения немецкого суда о его экстрадиции в Испанию, распространил свое заявление в социальных сетях.

"У нас есть возможность развивать мандат 1 октября (день проведения незаконного референдума о независимости Каталонии — ред.) и строить страну свобод и прав, чего требуют миллионы. Я лично благодарю Кима Торра за усилия и пожертвования, чтобы занять должность в столь чрезвычайных обстоятельствах", — написал Пучдемон в Twitter.

Пучдемон уже связался со спикером каталонского парламента Роже Торреном и другими известными каталонскими политиками и объявил о своем решении.

Карлес Пучдемон. Архивное фото
© РИА Новости / Тьерри Монасс
Перейти в фотобанк
Пучдемона могут лишить права занимать госдолжности

Торра родился в городе Бланес (провинция Жирона). На протяжении 20 лет работал в частных компаниях, в том числе в Швейцарии. В настоящее время занимается издательским бизнесом (ему принадлежит издательство A Contra Vent Editors), пишет книги, в том числе о Второй Испанской Республике (1931-1939), получил ряд литературных премий. Был членом руководства общественной организации Каталонская национальная ассамблея, вице-председателем и председателем другой общественной организации Òmnium Cultural. В 2012 году стал директором барселонского Культурного центра Борн.

На декабрьских выборах прошлого года был избран депутатом каталонского парламента от возглавляемой Пучдемоном коалиции "Вместе за Каталонию".

Каталония переживает глубокий политический кризис после досрочных выборов в региональный парламент 21 декабря 2017 года. Они состоялись на фоне введения прямого правления Мадрида после незаконного референдума о независимости 1 октября и провозглашения независимости парламентом 27 октября.

Заседание парламента Каталонии. Архивное фото
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
Парламент Каталонии позволил избрать главу правительства дистанционно

Первое место на выборах заняла центристская партия "Граждане", отстаивающая территориальную целостность Испании, однако три сепаратистские партии — "Вместе за Каталонию", "Левые республиканцы Каталонии" и "Кандидатура народного единства" — получили абсолютное большинство — 70 мандатов.

Предполагается, что Ким Торра может быть утвержден главой женералитета во втором туре голосования, дата которого пока не назначена. Его поддержат "Вместе за Каталонию" и "Левые республиканцы Каталонии", а "Кандидатура народного единства" воздержится. Для победы в первом туре необходимо абсолютное большинство, а во втором — простое большинство.

Конституционный суд (КС) Испании 9 мая принял к рассмотрению иск правительства о несоответствии Основному закону реформы законодательства, проведенной каталонским парламентом, которая позволяет утверждать главу правительства Каталонии дистанционно. Таким образом, КС фактически заблокировал возможность утверждения на этом посту Карлеса Пучдемона.

Все политики, которые до сих пор выдвигались кандидатами на пост главы женералитета (Карлес Пучдемон, Жорди Санчес и Жорди Туруль), обвиняются в совершении преступлений в связи с незаконным референдумом о независимости. Им предъявлены обвинения в организации восстания, за что по испанским законам грозит до 30 лет тюремного заключения.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена