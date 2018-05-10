Пучдемон предложил кандидатуру на пост главы женералитета Каталонии

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (569)

МАДРИД, 10 мая — РИА Новости. Бывший глава каталонского женералитета Карлес Пучдемон предложил кандидатуру депутата от партии "Вместе за Каталонию" Жоакима (Кима) Торра на пост главы правительства автономного сообщества.

Пучдемон, находящийся в Берлине, где он дожидается решения немецкого суда о его экстрадиции в Испанию, распространил свое заявление в социальных сетях.

"У нас есть возможность развивать мандат 1 октября (день проведения незаконного референдума о независимости Каталонии — ред.) и строить страну свобод и прав, чего требуют миллионы. Я лично благодарю Кима Торра за усилия и пожертвования, чтобы занять должность в столь чрезвычайных обстоятельствах", — написал Пучдемон в Twitter.

Пучдемон уже связался со спикером каталонского парламента Роже Торреном и другими известными каталонскими политиками и объявил о своем решении.

Торра родился в городе Бланес (провинция Жирона). На протяжении 20 лет работал в частных компаниях, в том числе в Швейцарии. В настоящее время занимается издательским бизнесом (ему принадлежит издательство A Contra Vent Editors), пишет книги, в том числе о Второй Испанской Республике (1931-1939), получил ряд литературных премий. Был членом руководства общественной организации Каталонская национальная ассамблея, вице-председателем и председателем другой общественной организации Òmnium Cultural. В 2012 году стал директором барселонского Культурного центра Борн.

На декабрьских выборах прошлого года был избран депутатом каталонского парламента от возглавляемой Пучдемоном коалиции "Вместе за Каталонию".

Каталония переживает глубокий политический кризис после досрочных выборов в региональный парламент 21 декабря 2017 года. Они состоялись на фоне введения прямого правления Мадрида после незаконного референдума о независимости 1 октября и провозглашения независимости парламентом 27 октября.

Первое место на выборах заняла центристская партия "Граждане", отстаивающая территориальную целостность Испании, однако три сепаратистские партии — "Вместе за Каталонию", "Левые республиканцы Каталонии" и "Кандидатура народного единства" — получили абсолютное большинство — 70 мандатов.

Предполагается, что Ким Торра может быть утвержден главой женералитета во втором туре голосования, дата которого пока не назначена. Его поддержат "Вместе за Каталонию" и "Левые республиканцы Каталонии", а "Кандидатура народного единства" воздержится. Для победы в первом туре необходимо абсолютное большинство, а во втором — простое большинство.

Конституционный суд (КС) Испании 9 мая принял к рассмотрению иск правительства о несоответствии Основному закону реформы законодательства, проведенной каталонским парламентом, которая позволяет утверждать главу правительства Каталонии дистанционно. Таким образом, КС фактически заблокировал возможность утверждения на этом посту Карлеса Пучдемона.

Все политики, которые до сих пор выдвигались кандидатами на пост главы женералитета (Карлес Пучдемон, Жорди Санчес и Жорди Туруль), обвиняются в совершении преступлений в связи с незаконным референдумом о независимости. Им предъявлены обвинения в организации восстания, за что по испанским законам грозит до 30 лет тюремного заключения.