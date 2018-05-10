В пригороде Парижа у торговца похитили сапфир стоимостью 120 тысяч евро

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Злоумышленники похитили сапфир стоимостью 120 тысяч евро у торговца драгоценными камнями в пригороде Парижа, сообщает радиостанция Europe 1.

Преступники в среду явились к продавцу, выходцу из Пакистана, в департаменте Сен-Сен-Дени по объявлению на сайте объявлений Le Bon Coin. Обстоятельства похищения драгоценного камня не сообщаются.

По данным полиции, двое участников шайки были задержаны в тот же день вечером. У них были обнаружены фальшивые купюры по 500 евро, которыми они сначала пытались расплатиться за сапфир.

Похититель, у которого, предположительно, находится камень и несколько других сообщников все еще находятся на свободе.