МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление Ангелы Меркель о том, что Европе пора перестать полагаться на США.

"Призыв Меркель к Европе "взять свою судьбу в свои руки" и защищать себя самой звучит революционно. Но пока есть НАТО, 75 процентов бюджета которой покрывают США, это в основном риторика. Известно: кто платит, тот и заказывает музыку", — написал сенатор у себя в Twitter.

Ранее канцлер Германии выступила с заявлением о том, что США более не могут "просто защищать Европу", поэтому необходимо "взять судьбу в свои руки". Подобную точку зрения она выразила в связи с выходом США из сделки по Ирану.

Во вторник Дональд Трамп заявил о выходе США из соглашения по Ирану, достигнутого шестеркой международных посредников. Глава государства также анонсировал восстановление всех санкций в отношении Тегерана, которые были приостановлены ранее.