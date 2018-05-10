В Словакии задержали представителей правоэкстремистского движения

ПРАГА, 10 мая – РИА Новости. Словацкая полиция задержала в четверг шесть ведущих представителей правоэкстремистского движения, которые обвиняются в незаконном изготовлении и распространении экстремистских материалов, сообщила пресс-служба ведомства.
По данным местных СМИ, в число задержанных входят лидер ультранационалистической партии "Словацкое единение" Якуб Шкрабак, исполнитель песен с экстремистским содержанием Ярослав Пагач и выдвигавшийся в парламент республики от крайне правой партии "Котлеба – Народная партия Наша Словакия" Михал Бухта.