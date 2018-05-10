В МИД прокомментировали нападение на главу Россотрудничества в Киеве

НЬЮ-ЙОРК, 10 мая — РИА Новости. Нападение на главу Россотрудничества в Киеве стало очередной попыткой уничтожить общее культурное пространство Украины и России, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Это все идет в одном и том же русле. Нас все время пытаются столкнуть друг с другом, пытаются натравить. И используют при этом в том числе и культуру. Для того чтобы выдавить Россию с Украины, окончательно нужно закрыть все центры русского языка, все центры Россотрудничества, просто запретить преподавание российской истории и всего того, что связано с нашей страной, — изничтожить полностью общее культурное пространство. Это потребность украинского народа? Конечно, нет. Это конъюнктура, это идеология нынешних киевских властей", — сказала Захарова журналистам в Нью-Йорке.

В минувшую среду руководитель Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве Константин Воробьев заявил РИА Новости, что радикалы напали на него возле дома в центре украинской столицы, когда он шел возлагать цветы к Вечному огню в честь Дня Победы. Посольство России потребовало от властей страны провести расследование и наказать виновных.