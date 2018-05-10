Число погибших в результате прорыва дамбы в Кении возросло до 48

Волонтеры в поисках выживших после прорыва дамбы на реке Солаи в 40 км от города Накуру в Кении. 10 мая 2018

Волонтеры в поисках выживших после прорыва дамбы на реке Солаи в 40 км от города Накуру в Кении. 10 мая 2018

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Число погибших в результате прорыва дамбы в Кении возросло до 48 человек, многие до сих пор числятся пропавшими без вести, сообщает местное издание Standard.

Ранее сообщалось о 38 погибших и 39 пострадавших.

Издание отмечает, что из-за инцидента вред был нанесен жилым домам, школам и предприятиям.

Прорыв дамбы "Пател" в районе Субукиа произошел в ночь на четверг. В результате инцидента несколько густонаселенных деревень были затоплены. Ранее сообщалось, что в общей сложности в результате прорыва дамбы, подтопления и разрушений пострадали не менее 2,5 тысячи человек. По словам представителей местных властей, в районе прорыва дамбы проводится эвакуация.