Болид российского гонщика сделал сальто на скорости 300 километров в час

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В Бельгии на марафоне "6 часов Спа" болид российского гонщика Матевоса Исаакяна сошел с дистанции и перевернулся в воздухе. Один из зрителей разместил видеозапись инцидента на Youtube.

На кадрах видно, как на 133-м круге автомобиль Исаакяна изменил траекторию и сделал сальто на трехсоткилометровой скорости.

Позднее гонщик в интервью порталу F1news рассказал, что прошел медицинскую проверку и чувствует себя хорошо.

"Но и тут врачи ничего у меня не нашли. Я отделался несколькими синяками, что после такой аварии я считаю огромной удачей", — признался он.

Исаакян рассказал, что посмотрел видеозапись, но не узнал ничего нового. Причины случившегося выясняются.