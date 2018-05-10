Эксперт оценил перспективы встречи лидеров США и КНДР

Портреты Дональда Трампа и Ким Чен Ына на экране телевизора в Сеуле, Южная Корея. Архивное фото

Портреты Дональда Трампа и Ким Чен Ына на экране телевизора в Сеуле, Южная Корея. Архивное фото

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин прокомментировал RT перспективы встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которая пройдет 12 июня в Сингапуре.

"Это будет очень интересная встреча двух разных ожиданий", — отметил Ярыгин.

По его мнению, Трамп приедет на переговоры с ощущением того, что он "дожал" корейского лидера, и поэтому будет стремиться действовать с позиции победителя. В то же время, Ким Чен Ын считает, что это он вынудил США разговаривать с ним на равных, полагает эксперт.

По словам Ярыгина, цель Трампа на этих переговорах заставить КНДР отказаться от ядерной программы, поскольку до этого внешняя политика американского президента не была успешной.

"КНДР не хочет вступать в войну, они хотят сохранить режим. Если сделка по денуклеаризации будет заключена, а потом США не военным, а, допустим, экономическим образом попробуют дестабилизировать северокорейский режим, то программа может быть возобновлена", — считает эксперт.

Ярыгин добавил, что перспективы переговоров внушают оптимизм, однако заключение соглашения невозможно без участия России и Китая.

Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который 27 апреля перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. Там он встретился с президентом страны Мун Чжэ Ином. Свою грядущую встречу с Трампом Ким Чен Ын назвал исторической и выразил надежду, что она будет первым шагом "в направлении содействия позитивному развитию ситуации на Корейском полуострове и построения хорошего будущего".