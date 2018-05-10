Чешский парламент обсудит ситуацию с химвеществом "Новичок" в стране

ПРАГА, 10 мая – РИА Новости. Чешский парламент во вторник обсудит ситуацию вокруг возможного производства и хранения в республике химвещества "Новичок", которым, по утверждению властей Великобритании, был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, сообщила пресс-служба парламента.
Чешский президент Милош Земан во время телевыступления 3 мая заявил, что в ноябре 2017 года в НИИ минобороны в Брно был тестирован нервно-паралитический яд, который классифицируется как А-230. Количество изготовленного яда было очень малым, и после этого он был уничтожен. Он привел мнение военной разведки, что синтезированный яд А-230 именуется "Новичком". Вместе с тем чешская контрразведка считает, что яд А-230 не называется "Новичком", это название яда А-234.
"Люди из военной разведки были бы очень рады, если бы эта история, которую они относят к псевдопроблемам, скорее завершилась. Им необходимо спокойствие для того, чтобы заниматься многими другими темами, которые могут в будущем нести опасность для республики. И им, конечно, не нужен никакой интерес со стороны СМИ", — сказал Ракушан.
В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.