В Иране заявили, что не намерены обсуждать положения ядерной сделки

РИА НОВОСТИ: ТЕГЕРАН НЕ НАМЕРЕН ВЕСТИ ПЕРЕГОВОРЫ НИ ПО ОДНОМУ ИЗ ПОЛОЖЕНИЙ ЯДЕРНОЙ СДЕЛКИ, ЭТО КАСАЕТСЯ И ВРЕМЕНИ ЕЕ ДЕЙСТВИЯ — ЗАЯВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРАНА