Рейтинг президента Чехии упал на 6% за три месяца

ПРАГА, 10 мая – РИА Новости. За 3 месяца, прошедшие после переизбрания Милоша Земана на пост президента Чехии, его популярность у сограждан упала с 55% до 49%, говорится в комментарии Центра по изучению общественного мнения (CVVM) к результатам проведенного им во второй половине апреля опроса.

"Ниже нынешнего показателя популярность президента была лишь год назад, во время правительственного кризиса, тогда она составила 41%. Все остальное время у главы государства, в основном, фиксируются стабильные результаты в 54-55%", — говорится в комментарии.

Наибольшее доверие граждане Чехии традиционно испытывают к руководителям местных органов власти – 62%. Популярность правительства и верхней палаты парламента, Сената, составляет 31%, а нижней палаты парламента, Палаты депутатов – всего лишь 26%.

В целом удовлетворено политической ситуацией в стране 13% населения, обеспокоенность она вызывает у 57% респондентов.

В опросе CVVM приняли участие 1,1 тысячи граждан в возрасте от 15 лет, имеющие различный уровень образования и проживающие во всех 14 краях республики.

В четверг свой экспресс-опрос о доверии президенту Земану провел также популярный пражский портал Novinky, в нем приняли участие 13,7 тысячи читателей. Из них 72,3% заявили о том, что не доверяют президенту и лишь 26,7% заявили о том, что поддерживают Земана.