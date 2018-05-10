В Брюсселе после стрельбы на вокзале нашли пистолет

БРЮССЕЛЬ, 10 мая — РИА Новости, Александр Шишло. Найден пистолет стрелявшего на железнодорожном вокзале в Брюсселе, но не сам подозреваемый, сообщили в четверг РИА Новости в районном комиссариате.

Городская прокуратура сообщала, что причиной хлопка, спровоцировавшего в среду вечером панику на южном вокзале Брюсселя, мог стать выстрел. Предполагаемый злоумышленник скрылся.

"Подозреваемый пока не задержан, его ищут, но пистолет, из которого был произведен выстрел, уже найден", — сказал собеседник агентства.

Как ранее заявил глава МВД Бельгии Ян Ямбон, личность подозреваемого в стрельбе на южном вокзале в Брюсселе установлена, он не связан с терроризмом.