В Тунисе на муниципальных выборах победили независимые кандидаты

ТУНИС, 10 мая — РИА Новости. Независимые кандидаты победили на первых после "арабской весны" муниципальных выборах в Тунисе с 32% голосов, заявил на пресс-конференции член высшей избирательной комиссии (ЦИК) Туниса Рияд Бухуши, огласив окончательные результаты выборов.

Ранее официальное телевидение Туниса огласило предварительные результаты голосования на муниципальных выборах в Тунисе, согласно которым исламистская партия "Ан-Нахда" ("Движение возрождения") одержала победу, набрав 27,5% голосов избирателей, а ее главный конкурент на выборах — партия "Нидаа Тунис" — 22%.

"Независимые кандидаты заняли передовые позиции в результате выборов, победив с 2367 местами и 32% (голосов — ред.). Партия "Ан-Нахда", относящаяся к исламистскому направлению в партийных списках, заняла верхние позиции, получив 2135 мест и 29%… За ними следует партия "Нидаа Тунис", которую возглавляет президент (Туниса — ред.) Бежи Каид эс-Себси, получившая 1595 мест с 22%", — заявил Бухуши.

По словам представителя ЦИК Аниса аль-Джурбуи, всего в муниципальных выборах приняли участие около 2 миллионов избирателей, процент участия в голосовании составил 35,6%.

В 2011 году Тунис стал первой из нескольких арабских стран, где прошли массовые протесты, они привели в итоге к смещению с поста президента Зина аль-Абедина Бен Али, руководившего страной с 1987 года. После этого в Тунисе в 2014 году состоялись президентские и парламентские выборы.

В местных выборах, которые в последний раз проводились в стране в 2010 году, участвуют как представители партий, так и независимые кандидаты. Предполагается, что избранные местные советы получат значительные полномочия в своих районах.