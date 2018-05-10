Президент Армении назначил новых руководителей полиции и СНБ

Президент Армении Армен Саркисян и лидер протестного движения Мой шаг Никол Пашинян во время беседы на площади Республики в Ереване. 21 апреля 2018

Президент Армении Армен Саркисян и лидер протестного движения Мой шаг Никол Пашинян во время беседы на площади Республики в Ереване. 21 апреля 2018

ЕРЕВАН, 10 мая — РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян по предложению премьера Никола Пашиняна назначил новых руководителей полиции и Службы национальной безопасности (СНБ).

"Назначить начальником полиции Армении Валерия Осипяна, директором Службы национальной безопасности — Артура Ванецяна", — говорится в указе президента, размещенном на его сайте.

Осипян до этого назначения был заместителем начальника полиции Еревана, Ванецян — заместителем начальника управления СНБ по Еревану.

Премьер Армении Пашинян в видеообращении на странице в Facebook сообщил, что назначение Осипяна носит символический характер. "Перед революцией мы и Осипян, мы и полиция находились по разные стороны колючей проволоки, и я посчитал, что после этого символического решения мы окажемся на одной стороне и попытаемся искоренить культуру "колючих проволок", — сказал Пашинян. Новый глава СНБ, по его словам, должен обратить особое внимание на борьбу с таможенными нарушениями.

Он подчеркнул, что борьбу с коррупцией в силовых структурах нужно провести очень быстро и от этого будет зависеть работа глав полиции и СНБ.

Руководители двух силовых ведомств напрямую подчиняются главе правительства.

С 13 апреля в Армении проходили акции протеста, которые возглавил лидер оппозиционной партии "Гражданский договор" Пашинян. Оппозиция выступала против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на это, парламент избрал Саргсяна главой кабмина, однако менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов. Во вторник Национальное собрание Армении избрало Пашиняна премьером.